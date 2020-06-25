Продолжается работа над изменениями в регулирование сферы социальной защиты членов семей погибших военнослужащих

Председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова рассказала о ходе работы над изменениями в Закон ДНР «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики».

«Ранее мы прорабатывали некоторые статьи Закона ДНР «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики». В частности, приняли решение о необходимости конкретизации списка лиц, относящихся к членам семей погибших военнослужащих.

Так, к ним предложено отнести супругу или супруга, состоявшую или состоявшего на день гибели в зарегистрированном браке с погибшим; родителей, в том числе усыновителей; детей, в том числе усыновлённых, а также рождённых в течение десятимесячного срока после гибели военнослужащего, не достигших возраста 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения ими 18 лет. Кроме того, в законопроекте речь идёт о детях, очно обучающихся в образовательных учреждениях до окончания обучения, но в возрасте не старше 23 лет.

Также в ходе работы было принято решение добавить в этот перечень такую категорию, как лица, находящиеся на иждивении военнослужащего», – сказала парламентарий.