Продолжается работа над кодексом об административных правонарушениях

Сегодня, 9 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. На заседании присутствовали представители Министерства молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

В рамках повестки дня расширенного заседания парламентарии и приглашённые лица рассмотрели проект закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

Председатель Комитета Владимир Чекун прокомментировал результаты заседания.

«Сегодня мы вместе с профильным министерством рассмотрели ряд положений проекта кодекса об административных правонарушениях, касающихся сфер спорта, туризма и молодёжной политики. Например, обсудили статью кодекса, касающуюся нарушений законодательства Донецкой Народной Республики о туристской деятельности. Рассмотрели статьи о нарушениях правил поведения зрителями при проведении официальных спортивных соревнований, нарушениях правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований и ряд других положений. Уточнили понятийный аппарат. В дальнейшем совместная работа над проектом кодекса будет продолжена», – сказал Владимир Чекун.