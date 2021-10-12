Продолжается работа над проектами законов, регламентирующими деятельность органов внутренних дел

Во вторник, 12 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии продолжили работу над проектами законов, направленными на совершенствование правового регулирования правоотношений в сфере деятельности органов внутренних дел.

Председатель Комитета Виталий Кравец прокомментировал пресс-службе Народного Совета итоги заседания.

«Сегодня мы продолжили работу над проектами законов, которые регламентируют деятельность органов внутренних дел. Данные проекты законов направлены на совершенствование правового регулирования правоотношений в данной сфере с учётом настоящих условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Следует отметить, что при работе над проектами законов учитывается концепция развития законодательства Донецкой Народной Республики, которая на сегодняшний день ориентирована на интеграцию в правовое поле Российской Федерации.

Кроме того, рассмотрено обращение, поступившее в адрес Комитета. В целях всестороннего, полного и объективного анализа данного обращения и предоставления аргументированного ответа его инициатору было принято решение о рассмотрении такого обращения совместно с представителями республиканских органов исполнительной власти», – рассказал парламентарий.