Продолжается работа над проектом закона «О молодёжной политике»

Сегодня, 25 июня, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. На заседании присутствовали представитель Главы ДНР при Народном Совете Алексей Сухинин, министр молодёжи, спорта и туризма Александр Громаков, первый заместитель министра Виктор Орехов, сотрудники министерства.

В ходе заседания парламентарии и приглашённые рассмотрели предложения, поступившие от Министерства молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики к проекту закона «О молодёжной политике».

О результатах заседания рассказал председатель Комитета Владимир Чекун.

«Сегодня мы рассмотрели ряд предложений от профильного министерства к проекту закона «О молодёжной политике». В частности, коснулись таких вопросов, как содействие в решении жилищных проблем молодёжи и молодых семей, обсудили полномочия республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере молодёжной политики, рассмотрели вопросы взаимодействия между субъектами, осуществляющими деятельность в этой области. В целом заседание прошло продуктивно, ряд предложений от Министерства молодёжи, спорта и туризма был принят Комитетом в работу», – рассказал Владимир Чекун.