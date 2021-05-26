Продолжается работа над разработкой концепции проекта Налогового кодекса ДНР

Во вторник, 25 мая, на базе Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике состоялось очередное заседание рабочей группы, на котором её участники продолжили обсуждение концепции проекта Налогового кодекса Донецкой Народной Республики.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР Ярослав Бережко, а также представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства экономического развития, Министерства труда и социальной политики, Центрального Республиканского Банка, Государственного учреждения «Институт экономических исследований», Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет», администрации города Донецка.

Председатель Комитета Марина Жейнова прокомментировала пресс-службе Народного Совета итоги заседания.

«На сегодняшнем заседании рабочей группы мы рассмотрели замечания и предложения к главе 4 проекта Налогового кодекса, регулирующей правовой статус плательщиков налогов, сборов и страховых взносов, а также налоговых агентов. Более подробно остановились на правах и обязанностях налогоплательщиков (плательщиков сборов, страховых взносов).

Кроме того, рассмотрена возможность внедрения в налоговое законодательство Донецкой Народной Республики норм, регламентирующих электронную систему документооборота, а также правовой статус и порядок участия в налоговых правоотношениях консолидированной группы налогоплательщиков. Однако реализация данных норм предполагает наличие соответствующего оборудования и надлежащего механизма взаимодействия органов доходов и сборов и налогоплательщиков, а также определённых условий, позволяющих относить субъектов хозяйствования к консолидированной группе налогоплательщиков. Потому указанные положения проекта Налогового кодекса будут иметь отлагательное действие до появления соответствующих возможностей с закреплением альтернативного механизма, который позволит обеспечить их практическое применение.

Кроме того, отдельно рассмотрены вопросы правового статуса, а также права и обязанности налоговых агентов», – поделилась парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что по итогам заседания принято решение о доработке положений главы 4 раздела 1 проекта Налогового кодекса Донецкой Народной Республики с учётом поступивших замечаний и предложений, а также необходимости продолжить разработку его последующих положений с привлечением заинтересованных органов.