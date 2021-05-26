Продолжается работа над разработкой концепции проекта Налогового кодекса ДНР

Комитеты и комиссии

Во вторник, 25 мая, на базе Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике состоялось очередное заседание рабочей группы, на котором её участники продолжили обсуждение концепции проекта Налогового кодекса Донецкой Народной Республики.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР Ярослав Бережко, а также представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства экономического развития, Министерства труда и социальной политики, Центрального Республиканского Банка, Государственного учреждения «Институт экономических исследований», Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет», администрации города Донецка.

Председатель Комитета Марина Жейнова прокомментировала пресс-службе Народного Совета итоги заседания.

«На сегодняшнем заседании рабочей группы мы рассмотрели замечания и предложения к главе 4 проекта Налогового кодекса, регулирующей правовой статус плательщиков налогов, сборов и страховых взносов, а также налоговых агентов. Более подробно остановились на правах и обязанностях налогоплательщиков (плательщиков сборов, страховых взносов).

Кроме того, рассмотрена возможность внедрения в налоговое законодательство Донецкой Народной Республики норм, регламентирующих электронную систему документооборота, а также правовой статус и порядок участия в налоговых правоотношениях консолидированной группы налогоплательщиков. Однако реализация данных норм предполагает наличие соответствующего оборудования и надлежащего механизма взаимодействия органов доходов и сборов и налогоплательщиков, а также определённых условий, позволяющих относить субъектов хозяйствования к консолидированной группе налогоплательщиков. Потому указанные положения проекта Налогового кодекса будут иметь отлагательное действие до появления соответствующих возможностей с закреплением альтернативного механизма, который позволит обеспечить их практическое применение.

Кроме того, отдельно рассмотрены вопросы правового статуса, а также права и обязанности налоговых агентов», – поделилась парламентарий.

Марина Жейнова добавила, что по итогам заседания принято решение о доработке положений главы 4 раздела 1 проекта Налогового кодекса Донецкой Народной Республики с учётом поступивших замечаний и предложений, а также необходимости продолжить разработку его последующих положений с привлечением заинтересованных органов.

Новости по теме

Заявление Председателя Народного Совета Владимира Бидёвки по поводу седьмой годовщины со дня начала обстрелов Донецка

Глава ДНР подписал Законы, принятые депутатами Народного Совета (25.05.2021)

Депутат Дмитрий Огилец посетил торжественное мероприятие в честь юбилея школы-интерната №27 города Докучаевска

Владимир Бидёвка вручил ликвидаторам аварии на ЧАЭС Почётные грамоты Главы ДНР