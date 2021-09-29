Продолжается работа над законопроектом «Об общественных объединениях»

Сегодня, 29 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на котором парламентарии обсудили концепцию проекта закона «Об общественных объединениях».

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказал заместитель председателя Комитета Александр Мальков.

«Следует отметить, что разрабатываемый Комитетом законопроект основывается на нормах Федерального закона «Об общественных объединениях». Работа над ним ведётся в соответствии с Концепцией внешней политики Донецкой Народной Республики, утверждённой Указом Главы Донецкой Народной Республики, согласно которой одним из основных направлений деятельности Народного Совета является гармонизация республиканского законодательства с российским.

Законопроект направлен на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере общественных объединений, развитие их взаимодействия и сотрудничества с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами. Также особое внимание уделяется детальной проработке всех особенностей государственной регистрации общественных объединений при участии в обсуждении представителей Министерства юстиции», – отметил парламентарий.