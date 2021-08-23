Продолжается работа парламентариев в округах

Депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики продолжили работу в округах, где встретились с жителями городов и районов.

С 17 по 20 августа прошло 48 приёмов граждан, в которых приняли участие более 150 человек. Кроме того, парламентарии провели 27 встреч с трудовыми коллективами Республики и 75 сходов граждан. Всего в работе депутатов Народного Совета на округах за четыре дня приняло участие порядка полутора тысяч человек.

Так, во вторник, 17 августа приёмы граждан прошли в Донецке, Макеевке, Моспино, Шахтёрске, Докучаевске, Амвросиевке и Енакиево. Также в этот день прошёл ряд сходов граждан и встреч с трудовыми коллективами.

Приёмы провели депутаты Алексей Жигулин, Максим Кныш, Олег Онопко, Александр Гриденко, Любомир Пушкин, Марина Жейнова, Константин Кузьмин, Александра Усачёва, Максим Паршин, Андрей Баевский, Елена Шишкина, Дмитрий Огилец, Владимир Савёлов, Леонид Присенко, Ирина Костенко, Андрей Ворошилов.

Основные вопросы, поднимаемые на приёмах, сходах и встречах с трудовыми коллективами, касались решения коммунальных проблем, помощи в получении паспортов, оформления СНИЛС, гуманитарной поддержки населения.

Парламентарии дали разъяснения по поступившим вопросам. Ряд проблем был взят под личный депутатский контроль.

Продолжились приёмы и сходы граждан и в последующие дни.

В среду, 18 августа, депутат Фёдор Березин посетил Старобешевский район, где провёл два приёма граждан и встречу с трудовым коллективом.

Также в этот день приёмы и сходы граждан провели Михаил Рымарь, Инна Лаевская, Ирина Костенко, Анастасия Селиванова, Евгений Грценко, Сергей Ковальчук, Мария Пирогова, Дмитрий Чурадзе, Константин Кузьмин и другие депутаты.

Помимо приёмов граждан, Юлией Крюковой, Натальей Полянской, Еленой Шишкиной, Ларисой Ювко и другими парламентариями были проведены встречи с трудовыми коллективами на предприятиях.

Поступившие обращения были зафиксированы и переданы для решения в соответствующие службы. Ряд вопросов парламентарии взяли под личный контроль.

В четверг, 19 августа, в Донецке и Макеевке, а также в Ясиноватском, Новоазовском и Амвросиевском районах, Старобешево и Енакиево состоялись приёмы и сходы граждан.

Всего в этот день 15 депутатов провели 8 приёмов граждан, 4 встречи с трудовыми коллективами и 17 сходов граждан.

20 августа депутат Пётр Шимановский провёл встречу с трудовым коллективом Муниципальной дошкольной образовательной организации №51 «Улыбка» города Юнокоммунаровска.

Парламентарий ответил на вопросы сотрудников учреждения и взял на контроль ряд проблем, обозначенных в ходе встречи.