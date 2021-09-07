Продолжается работа парламентариев в округах

Продолжается работа депутатов Народного Совета в округах. Так, со 2 по 6 сентября было проведено 22 приёма граждан, 18 встреч с трудовыми коллективами и 27 сходов граждан.

В четверг, 2 сентября, с жителями районов столицы встретились Леонид Присенко, Максим Кныш, Наталья Волкова, Михаил Рымарь, Алла Оболенская, Дмитрий Чурадзе.

Мария Богатова провела приём граждан в Макеевке, а Владислав Русанов встретился с жителями Новоазовска и села Роза Люксембург Новоазовского района.

Владислав Бердичевский провёл приём граждан в Ясиноватой, Андрей Ворошилов – в Углегорске, а Юрий Сивоконенко – в Торезе.

В пятницу, 3 сентября, Андрей Баевский и Дмитрий Чурадзе провели встречи с жителями Донецка, Андрей Ворошилов – с жителями Енакиево, а Максим Кныш – с макеевчанами.

В понедельник, 6 сентября, Елена Стяжкина встретилась с жителями посёлка городского типа Новый Свет Старобешевского района, а Анастасия Селиванова – с жителями села Старая Ласпа Тельмановского района.

Татьяна Журавлева и Александр Быкадоров провели сходы граждан в Иловайске. Сергей Чучин побывал с рабочим визитом в Снежном, а Наталья Стрельчук – в Енакиево.

В Шахтёрске и в сёлах Шахтёрского района провели встречи с местными жителями Ольга Кравцова, Владимир Андриенко и Владимир Мошкин.

Ольга Грязнова, Ирина Дианова и Александр Камышов организовали сходы граждан в Макеевке, а с жителями Донецка в этот день встретились Наталья Пшеничная, Василий Перцев, Ольга Макеева, Ярослав Лисобей, Максим Паршин, Алексей Жигулин, Алла Оболенская, Роман Лепа и Леонид Присенко.

Всего в мероприятиях приняли участие более 500 граждан Республики.

Депутаты в ходе личных встреч и приёмов граждан провели консультации по вопросам получения СНИЛС, регистрации на Едином портале государственных услуг. Парламентарии рассказали о механизме дистанционного голосования на выборах в Государственную Думу РФ и проинформировали жителей о возможности очного голосования.