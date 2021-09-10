Продолжается работа парламентариев в округах

Продолжается работа депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики в округах. Так, с 7 по 9 сентября было проведено 20 приёмов граждан, 8 встреч с трудовыми коллективами и 20 сходов граждан.

Во вторник, 7 сентября, с жителями районов столицы встретились Алексей Жигулин, Марина Жейнова, Андрей Баевский, Александр Гриденко и Алла Оболенская.

Максим Кныш и Максим Королюк провели приёмы граждан в Макеевке.

Александр Бондаренко встретился с жителями Харцызска, а Юрий Закаблук – с жителями Снежного.

В Ждановке провёл приём граждан Владимир Чекун, а в Шахтёрске – Максим Паршин.

С жителями Амвросиевки встретился Юрий Леонов, а с жителями Юнокоммунаровска – Андрей Ворошилов.

В ходе личных встреч и приёмов граждан парламентарии провели консультации по вопросам получения СНИЛС, регистрации на Едином портале государственных услуг, рассказали о механизме дистанционного голосования на выборах в Государственную Думу РФ и проинформировали жителей о возможности проголосовать очно.

В среду, 8 сентября, Василий Перцев провёл встречу с жителями Ворошиловского района Донецка, а Лариса Ювко встретилась с горловчанами.

Парламентарии напомнили жителям Республики, что в случае, если кому-либо не удалось подать заявление для участия в дистанционном голосовании, с 17 по 19 сентября 2021 года можно самостоятельно приехать на избирательный пункт в Российской Федерации. Для желающих проголосовать на выборах в Государственную Думу Российской Федерации будет организовано автобусное и железнодорожное сообщение.

В четверг, 9 сентября, с жителями Донецка встретились Сергей Абуков, Ринат Билялов, Наталья Волкова, Дмитрий Дезорцев, Максим Кныш, Александр Ковтырин, Александр Куренков, Ярослав Лисобей, Василий Перцев, Леонид Присенко, Михаил Рымарь и Дмитрий Чурадзе.

Мария Богатова провела встречи с макеевчанами, Владислав Бердичевский встретился с жителями Ясиноватой, а Андрей Ворошилов – с жителями Енакиево.

Владислав Русанов провёл встречи в Новоазовске, а Александр Дяговец побывал с рабочим визитом в селе Стыла Старобешевского района.

Всего в мероприятиях приняли участие более 350 граждан Республики.

Депутаты проинформировали жителей Донецкой Народной Республики, что на территории ДНР работают информационные центры, где можно получить консультации по вопросам получения СНИЛС, регистрации на Едином портале государственных услуг, подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, а также подать заявление для организации трансфера в Ростовскую область и участия в голосовании на выборах в Госдуму РФ в очном формате.