Продолжается работа парламентариев в округах

С 21 по 24 января депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики провели 5 приёмов граждан, 6 встреч с трудовыми коллективами и 1 сход граждан.

В пятницу, 21 января, Наталья Стрельчук встретилась с трудовыми коллективами администрации города Углегорска и Коммунального учреждения «Углегорский центр культуры и досуга» администрации города Енакиево.

Владислав Бердичевский посетил с рабочим визитом Ясиноватую, а Александр Хряков и Александр Авдеев встретились с жителями столицы.

В понедельник, 24 января, Владимир Андриенко провёл рабочие встречи с жителями Шахтёрска и села Золотарёвка Шахтёрского района.

Ирина Дианова и Ольга Грязнова провели приёмы граждан в Макеевке, Наталья Стрельчук – в Енакиево, а Алла Оболенская – в Донецке.

Александр Серёженко встретился с трудовым коллективом ОСП АС «Горловка» Государственного предприятия «Автовокзалы Донбасса».

Всего в мероприятиях приняли участие более 100 жителей Республики.

Парламентарии обсудили с гражданами вопросы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства, получения твёрдого бытового топлива, работы городского автомобильного транспорта.

Кроме того, даны разъяснения по вопросам вакцинации от Covid-19 и оформления паспорта гражданина Донецкой Народной Республики.

Парламентарии ответили на все вопросы граждан, некоторые вопросы были взяты на личный контроль.