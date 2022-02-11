Продолжается работа парламентариев в округах

С 4 по 10 февраля парламентарии провели 25 приёмов граждан, 15 встреч с трудовыми коллективами и 13 сходов граждан.

В пятницу, 4 февраля, Ярослав Лисобей провёл сход граждан в Донецке.

В понедельник, 7 февраля, Ольга Грязнова встретилась жителями Макеевки, а с жителями столицы встретились Алла Оболенская, Ярослав Лисобей и Роман Лепа.

Во вторник, 8 февраля, Юрий Закаблук посетил с рабочим визитом Снежное, Максим Паршин побывал в Шахтёрске, Роман Удалов – в Горловке.

Юрий Покинтелица встретился с жителями Енакиево, а Александра Усачёва – с макеевчанами.

Дмитрий Огилец посетил с рабочим визитом Докучаевск, а Алексей Дорофеев провёл приём граждан в Донецке.

В среду, 9 февраля, Максим Королюк и Оксана Сигидина встретились с жителями Макеевки, Игорь Пашков и Наталья Полянская посетили Горловку, Юрий Сивоконенко – Торез, а Татьяна Журавлева – Харцызск.

Наталья Чекарева встретилась с жителями Тельманово, а Роман Лепа – с жителями Оленовки.

Пётр Шимановский побывал с рабочим визитом в Енакиево, Александр Быкадоров – в Иловайске, а Александр Дяговец – в Комсомольском.

С жителями села Яковлевка Ясиноватского района встретился Виталий Кравец, а Юрий Мартынов, Александр Банах и Надежда Коваленко встретились с жителями Донецка.

В четверг, 10 февраля, Роман Лепа встретился с трудовым коллективом Государственного предприятия «Вода Донбасса» в Оленовке.

Владимир Савёлов побывал в селе Благодатное Амвросиевского района, а Виталий Кравец провёл сход граждан в Ясиноватой.

С жителями Донецка встретились Наталия Волкова, Сергей Абуков, Александр Ковтырин и Ярослав Лисобей.

Всего в мероприятиях приняли участие более 300 граждан Республики.

На встречах обсуждались вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также вопросы содействия в получении твёрдого бытового топлива.

Кроме того, парламентарии напомнили жителям Республики о важности вакцинации от Covid-19, пунктах её проведения и об особенностях оформления паспорта гражданина Донецкой Народной Республики.

Всем обратившимся гражданам даны разъяснения. Некоторые вопросы взяты парламентариями на личный контроль.