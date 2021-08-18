Продолжается работа парламентариев в округах

Депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики продолжили работу в округах, где встретились с жителями городов и районов.

Так, 13 августа депутаты Народного Совета Алексей Жигулин, Алла Оболенская и Дмитрий Чурадзе провели приёмы граждан в различных районах столицы.

Жители районов задавали волнующие их вопросы коммунального и социального характера, а депутаты – давали разъяснения по ним. Проблемы, которые требуют более детального рассмотрения и проработки, взяты на контроль парламентариями и соответствующими структурными подразделениями районных администраций.

Также с жителями районов столицы встретились депутаты Народного Совета Ирина Попова, Александр Банах, Александр Серёженко, Александр Гриденко, Владимир Мошкин, Алексей Жигулин, Леонид Присенко и Юрий Мартынов.

На встречах и приёмах рассматривались темы, связанные с жизнедеятельностью города, в том числе коммунального и социального характера.

Поступившие обращения были зафиксированы и переданы для решения в соответствующие службы, разъяснения, в частности касающиеся порядка получения гражданства РФ, оформления СНИЛС и регистрации на портале «Госуслуги», – даны гражданам.

Депутат Народного Совета Максим Кныш провёл в городе Макеевке приём граждан, на котором ему был задан ряд вопросов, в том числе касательно вакцинации и оформления СНИЛС. Парламентарий предоставил исчерпывающие ответы них.

14 августа депутат Народного Совета Виталий Кравец посетил посёлок Каштановое Ясиноватского района, где встретился с его жителями.

На встрече поднимались темы социального характера, касательно которых парламентарий дал разъяснения согласно действующему законодательству Донецкой Народной Республики. Также граждане были проинформированы о важности вакцинации и путях получения вакцины против COVID-19.

15 августа депутат Народного Совета Андрей Ворошилов провёл сходы граждан в городе Углегорске.

Жителям была изложена информация о том, как получить паспорт гражданина Российской Федерации и принять участие в вакцинации. Кроме того, депутат выслушал углегорцев, дал разъяснения по беспокоящим их темам.

16 августа депутаты Народного Совета Ольга Грязнова и Ирина Дианова в Макеевке провели ряд встреч с жителями города и трудовыми коллективами.

Парламентарии предоставили исчерпывающие ответы на поднятые гражданами вопросы, в том числе связанные с вакцинацией, паспортизацией и регистрацией на портале «Госуслуги».

Депутат Народного Совета Александр Серёженко провёл сход граждан в Горловке, а также встретился с представителями трудовых коллективов города. Парламентарию озвучили наиболее волнующие жителей проблемы, связанные с жизнедеятельностью города.

В Шахтёрске состоялся личный приём граждан депутатом Народного Совета Ольгой Кравцовой. Вопросы, на которые ответила парламентарий, касались социальной защиты членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики. Также Ольга Кравцова рассмотрела обращение о восстановлении Никишинского сельского дома культуры. Направлено соответствующее ходатайство в профильные службы.

Депутат Народного Совета Евгений Ильенко в Новоазовске провёл приём граждан, в ходе которого поднимались темы вывоза ТБО, вакцинации от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V», а также получения паспортов ДНР и РФ, СНИЛС. Проблемы, заявленные жителями Новоазовска, которые требуют проработки, учтены парламентарием и будут рассмотрены в ближайшее время.

Депутат Народного Совета Елена Стяжкина встретилась с жителями Старобешево, которые обратились к ней с вопросами о получении СНИЛС и регистрации на портале «Госуслуги», а также о порядке пересечения границы.