Продолжается работа по согласованию законодательства ДНР с нормами Гражданского кодекса: внесены изменения в налоговое законодательство

Депутат Народного Совета, член Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Игорь Пашков рассказал о нормах Закона ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», разработанного им.

«Закон ДНР «О налоговой системе» содержит нормы, посвящённые налогообложению неприбыльных организаций и учреждений. Одновременно Гражданский кодекс ДНР закрепляет положения, регулирующие деятельность некоммерческих организаций. Поэтому принятыми изменениями в Закон ДНР «О налоговой системе» конструкции «неприбыльные организации и учреждения» и «неприбыльные предприятия, учреждения, организации, фонды» заменяются на конструкцию «некоммерческие организации», что будет соответствовать нормам Гражданского кодекса ДНР.

Кроме того, Закон закрепляет полномочия Министерства доходов и сборов по утверждению порядка постановки налогоплательщиков на учёт в органах доходов и сборов, предусматривающий использование единой рациональной методики по учёту налогоплательщиков в территориальных органах доходов и сборов Республики.

Внесённые изменения обеспечивают единство понятийного аппарата и положений Закона ДНР «О налоговой системе» с нормами Гражданского кодекса ДНР, касающихся механизмов регулирования правоотношений в сфере деятельности некоммерческих организаций», – подытожил парламентарий.

Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» был принят Народным Советом в двух чтениях в целом с учётом поправок 28 декабря 2020 года. Далее он будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу в день, следующий за днём его опубликования на официальном сайте Народного Совета.