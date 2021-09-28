Продолжается разработка проекта закона «О ветеранах»

Сегодня, 28 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. Парламентарии обсудили проект закона «О ветеранах».

На расширенном заседании присутствовали члены Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете, представители Министерства труда и социальной политики.

Итоги расширенного заседания прокомментировал председатель Комитета Виталий Кравец.

«Сегодня совместно с представителями заинтересованных органов обсудили основные положения проекта закона «О ветеранах». Речь шла о формировании нормативного правового акта Донецкой Народной Республики, определяющего статус ветеранов различных категорий, а также регулирующего их социальное обеспечение и социальную защиту. Особое внимание было уделено нормам, регламентирующим предоставление социальных гарантий категориям граждан, определённым проектом. Следует отметить, что с учётом концепции развития законодательства Донецкой Народной Республики, которая на сегодняшний день ориентирована на интеграцию в правовое поле Российской Федерации, за основу проекта взят опыт РФ в данной сфере и использованы нормы Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», – сказал Виталий Кравец.

Председатель Комитета добавил, что по итогам заседания было принято решение продолжить работу над законопроектом с учётом поступивших замечаний и предложений.