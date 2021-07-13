Продолжается совместная работа Комитета по безопасности и обороне с представителями исполнительной ветви власти

Сегодня, 13 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне. На заседании присутствовали представители Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и представитель Правительства Донецкой Народной Республики.

Парламентарии и приглашённые лица обсудили проекты законов «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» и в Закон Донецкой Народной Республики «О Государственной оперативно-спасательной службе» и «Об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима».

Итоги заседания прокомментировал председатель Комитета Виталий Кравец:

«Сегодня в ходе заседания обсудили два законопроекта. Проект закона «О внесении изменений в статью 7 Закона Донецкой Народной Республики «О гражданской обороне» и в Закон Донецкой Народной Республики «О Государственной оперативно-спасательной службе» разработан в целях обеспечения единства правовых конструкций, применяемых в законодательных актах Донецкой Народной Республики, совершенствования правового регулирования правоотношений в сфере социального обеспечения лиц, проходивших государственную оперативно-спасательную службу, а также устранения проблемных вопросов, возникающих при практическом применении норм закона.

Вторым пунктом на повестке дня было обсуждение проекта закона «Об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима». Законопроектом предлагается установить административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима с определением соответствующих штрафных санкций для граждан, физических лиц – предпринимателей и должностных лиц, а также порядка производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных проектом закона.

Совместное с представителями исполнительной ветви власти заседание прошло в рабочем ключе. По ряду вопросов пришли к консенсусу, в дальнейшем работа в таком формате будет продолжена», – сказал Виталий Кравец.