Продолжается законопроектная работа в сфере правоохранительной деятельности

Во вторник, 26 октября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О полиции».

В мероприятии приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, а также представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Виталий Кравец.

«Сегодня мы обсудили основные положения проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О полиции».

Следует отметить, что в соответствии с концепцией развития законодательства Донецкой Народной Республики, ориентированной на интеграцию c Российской Федерацией, за основу проекта взяты нормы Федерального закона РФ «О полиции».

Данный проект закона обеспечивает согласованность положений действующих нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики в сфере деятельности органов внутренних дел с учётом настоящих условий прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Также в целях социальной поддержки детей сотрудников полиции проект закона предполагает внесение дополнений в Закон в части льготного поступления детей сотрудников полиции в образовательные организации высшего образования, подведомственные республиканскому органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере внутренних дел.

Нами были рассмотрены замечания и предложения, поступившие от заинтересованных органов к проекту закона. В ходе дискуссии участники заседания пришли к согласию по всем основным вопросам», – рассказал парламентарий.

Виталий Кравец добавил, что по итогам заседания было принято решение о продолжении работы над проектом закона с учётом поступивших предложений по его доработке.