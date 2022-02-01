Продолжается законопроектная работа в сфере воинской обязанности и военной службы

Во вторник, 1 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии обсудили проект закона «О внесении изменений в статью 55 и раздел X Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и статью 6 и раздел VII Закона Донецкой Народной Республики «Об обороне».

Председатель Комитета Виталий Кравец рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Рассмотрены замечания и предложения, поступившие от заинтересованных органов к проекту закона «О внесении изменений в статью 55 и раздел X Закона Донецкой Народной Республики «О воинской обязанности и военной службе» и статью 6 и раздел VII Закона Донецкой Народной Республики «Об обороне».

Предлагаемые проектом закона изменения направлены на совершенствование правового регулирования в сфере воинской обязанности и военной службы, в частности, касательно проведения военных сборов, а также обеспечения действия военных билетов (временных удостоверений, выданных взамен военных билетов), удостоверений граждан, подлежащих призыву на военную службу, если такие удостоверения выданы в Донецкой Народной Республике до установления республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере обороны, Перечня документов воинского учёта, военно-учётных документов, выданных в соответствии с законодательством, действовавшим на территории Донецкой Народной Республики до 14 мая 2014 года, а также касательно определения оснований и порядка их замены», – отметил парламентарий.

Виталий Кравец добавил, что по итогам заседания принято решение продолжить работу над проектом закона по мере поступления замечаний и предложений к нему от заинтересованных органов.