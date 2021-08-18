Продолжена работа над проектом закона «Налоговый кодекс Донецкой Народной Республики»

Во вторник, 17 августа, рабочая группа на базе Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике продолжила работу над концепцией проекта закона «Налоговый кодекс Донецкой Народной Республики».

В мероприятии приняли участие Представитель Главы ДНР в Народном Совете, представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства финансов, Министерства юстиции, Центрального Республиканского Банка, Республиканского казначейства, Государственного учреждения «Институт экономических исследований» и Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет».

Председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова поделилась итогами заседания с пресс-службой Народного Совета.

«В настоящее время продолжается работа над проектом закона «Налоговый кодекс Донецкой Народной Республики». В частности, нами рассмотрены замечания и предложения к главам 1–13 проекта закона, поступившие от Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, Государственного учреждения «Институт экономических исследований».

Указанные замечания и предложения касались общих положений относительно изменения срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и штрафа, порядка уплаты налогов, сборов, страховых взносов, установления и использования льгот по налогам и сборам. Отдельно были рассмотрены нормы, касающиеся налогового периода для уплаты налогов, сборов и иных платежей, а также налоговой базы и налоговой ставки, размеров сборов».

Марина Жейнова отметила, что в целях комплексного обсуждения проекта закона «Налоговый кодекс Донецкой Народной Республики» в заседании посредством видеоконференцсвязи принимал участие председатель Комитета Народного Совета ЛНР по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса Алексей Белецкий. Данная практика будет применяться и в дальнейшем с привлечением представителей не только профильного комитета Народного Совета ЛНР, но и Государственного комитета налогов и сборов ЛНР и иных интересантов. По словам Марины Жейновой, необходимо выработать консолидированную позицию при разработке налоговых кодексов Республик.

«По итогам заседания рабочей группы, в ходе которого был рассмотрен ряд представленных на обсуждение положений проекта закона «Налоговый кодекс Донецкой Народной Республики», принято решение об их дальнейшей доработке с учётом рассмотренных замечаний и предложений. Кроме того, работа над следующими главами проекта закона будет продолжена также при участии заинтересованных органов», − добавила парламентарий.