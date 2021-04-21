Продолжена работа над проектом закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Во вторник, 20 апреля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии обсудили проект закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

В мероприятии приняли участие представители Министерства труда и социальной политики, Верховного Суда, Министерства юстиции, а также представители Республиканской общественной организации ветеранов и инвалидов «Союз Чернобыль».

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Юлия Крюкова рассказала о темах, поднятых на заседании:

«Сегодня мы продолжили работу над проектом закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», который разработан в целях защиты прав и интересов граждан Республики, оказавшихся в зоне влияния неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, либо принимавших участие в ликвидации последствий указанной катастрофы.

С приглашенными представителями мы обсудили отдельные положения проекта закона, в частности, предмет регулирования и цели законопроекта, а также категории граждан, которые необходимо отнести к лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, и меры социальной поддержки таких граждан.

В отдельных статьях проекта закона закрепляются положения относительно граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие участия в ликвидации иных ядерных аварий и испытаний, в военных учениях с применением ядерного оружия. К ним относятся лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сброса радиоактивных отходов в реку Теча, лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, граждане из подразделений особого риска, лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие разных обстоятельств не по своей вине.

На указанных лиц также распространяются меры социальной поддержки и формы возмещения вреда, которые установлены для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы.

Кроме того, в законопроекте затронуты вопросы организации медицинского и лекарственного обслуживания граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В проекте закона предусмотрены меры социальной поддержки детей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы. Хотелось бы отметить, что подобные меры поддержки распространяются и на последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы. По результатам расширенного заседания было принято решение продолжить работу над проектом закона. На следующее заседание Комитета решили пригласить представителей Министерства здравоохранения. Также ждём предложения к проекту от Республиканской общественной организации ветеранов и инвалидов «Союз Чернобыль».