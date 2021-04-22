Продолжена работа над совершенствованием транспортного законодательства

В среду, 21 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, на котором парламентарии обсудили проекты законов «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» и «О перевозке опасных грузов».

В расширенном заседании приняли участие представители Министерства транспорта Донецкой Народной Республики. О результатах заседания рассказал пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Александр Бондаренко:

«Оба рассмотренных законопроекта являются важными для сферы транспорта в Республике. На заседании мы рассмотрели замечания и предложения, поступившие от заинтересованных органов, и в дальнейшем продолжим работу над законопроектами с привлечением представителей Министерства транспорта для более продуктивной и слаженной работы».