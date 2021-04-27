Продолжена работа над совершенствованием Закона «О физической культуре и спорте»

Во вторник, 27 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, на котором присутствовали представители Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

В ходе заседания парламентарии и приглашённые гости обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте».

Об итогах заседания рассказал председатель комитета Владимир Чекун.

«В ходе заседания мы совместно с представителями профильного министерства рассмотрели ряд первостепенных вопросов, которые требуют разрешения в рамках действующего Закона «О физической культуре и спорте». В начале заседания была проведена работа по уточнению понятийного аппарата. В частности, обсудили изменения, касающиеся терминов «организатор физкультурного, физкультурно-оздоровительного, спортивно-массового или спортивного мероприятия», «республиканский орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта», «судья по спорту». Кроме того, были уточнены некоторые правовые аспекты государственной аттестации тренеров. Также обсудили ключевые вопросы относительно базовых видов спорта. К примеру, проектом закона предполагается, что у Министерства молодежи, спорта и туризма появится возможность разрабатывать и утверждать не только их перечень, но и порядок формирования. Остановились и на изменениях, касающихся правил видов спорта, а также прав на занятие деятельностью в сфере физической культуры и спорта. В целом заседание было конструктивным. По итогам было принято решение продолжить работу совместно с Министерством молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики по данному проекту закона».