Продолжена работа над усовершенствованием регулирования оборота наркотических средств, психотропов и их прекурсоров в ДНР

В четверг, 27 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённом обсуждению заключений на законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики”».

Заместитель председателя Комитета Ринат Билялов подвёл итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Сегодня мы обсудили ряд норм законопроекта «О внесении изменений в Закон ДНР “Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Донецкой Народной Республики”».

В частности, речь шла о согласовании с действующими законами ДНР наименования «республиканский орган исполнительной власти, проводящий государственную политику и осуществляющий функции по нормативно-правовому регулированию в сферах государственной аграрной политики, сельского хозяйства и продовольственной безопасности». Для решения данного вопроса было запланировано совместное заседание с Комитетом Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам.

Кроме того, мы обсудили ряд юридико-технических правок к законопроекту, приняв ко вниманию замечания и рекомендации министерств и ведомств», − сказал парламентарий.