Продолжена работа над законопроектом о внесении изменений в Закон «О персональных данных»

В пятницу, 5 марта 2021 года, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, на котором обсуждался проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О персональных данных”».

В мероприятии приняли участие представители Министерства связи Донецкой Народной Республики.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета сообщил председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«Сегодня на заседании Комитета совместно с представителями Министерства связи были рассмотрены замечания и предложения к законопроекту «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О персональных данных”».

В настоящий период правоотношения, связанные с обработкой персональных данных, которую осуществляют органы государственной власти Донецкой Народной Республики и местного самоуправления, юридические и физические лица, с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без их использования, урегулированы Законом Донецкой Народной Республики от 19 июня 2015 года № 61-IHC «О персональных данных».

Законопроект закрепляет положения, направленные на установление полномочий Правительства Донецкой Народной Республики, уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных, республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной безопасности в области персональных данных. Он также приводит в соответствие с Законом Донецкой Народной Республики от 3 августа 2018 года № 238-IHC «О Министерстве государственной безопасности» наименование республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной безопасности».