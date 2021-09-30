Продолжена работа по совершенствованию законодательства в сфере здравоохранения

Сегодня, 30 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства. Парламентарии рассмотрели заключение на доработанную редакцию законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

Председатель Комитета Александр Серёженко прокомментировал итоги заседания.

«Законопроектом предлагается внести в пункт 3 части 4 статьи 86 Закона «О здравоохранении» дополнение, предусматривающее предоставление сведений без согласия граждан о состоянии здоровья граждан по запросам прокуроров при осуществлении ими надзорных полномочий, а также по запросу органа уголовно-исполнительной системы при осуществлении им контроля за исполнением осуждённым обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию. По результатам заседания было принято решение продолжить работу над законопроектом», – сказал Александр Серёженко.