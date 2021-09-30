Продолжена работа по совершенствованию законодательства в сфере здравоохранения

Комитеты и комиссии

Сегодня, 30 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства. Парламентарии рассмотрели заключение на доработанную редакцию законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

Председатель Комитета Александр Серёженко прокомментировал итоги заседания.

«Законопроектом предлагается внести в пункт 3 части 4 статьи 86 Закона «О здравоохранении» дополнение, предусматривающее предоставление сведений без согласия граждан о состоянии здоровья граждан по запросам прокуроров при осуществлении ими надзорных полномочий, а также по запросу органа уголовно-исполнительной системы при осуществлении им контроля за исполнением осуждённым обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию. По результатам заседания было принято решение продолжить работу над законопроектом», – сказал Александр Серёженко.

Новости по теме

Александр Авдеев рассказал о важности соблюдения режима повышенной готовности (видео)

Проведён анализ работы по принятию уполномоченными органами подзаконных нормативных правовых актов для реализации норм ряда законов

Продолжается работа над законопроектом «Об общественных объединениях»

Парламентарии продолжили работу в комитетах (29.09.2021)