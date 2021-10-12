Продолжена работа по улучшению законодательства в сфере опеки и попечительства

Сегодня, 12 октября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. Парламентарии и приглашённые рассмотрели замечание Генеральной прокуратуры относительно законопроекта «О внесении изменений в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики и Закон Донецкой Народной Республики «Об опеке и попечительстве».

На заседании присутствовали представители Правительства и Генеральной прокуратуры ДНР.

О результатах заседания рассказала председатель Комитета Юлия Крюкова.

«Сегодня мы обсудили замечание Генеральной прокуратуры относительно внесения изменения в Семейный кодекс Донецкой Народной Республики, предусматривающего дополнение части 5 статьи 172 пунктом 3, согласно которому разрешается усыновление (удочерение) детей гражданами Донецкой Народной Республики, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, и гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории Донецкой Народной Республики или Российской Федерации. В частности, речь шла о необходимости разработать механизм осуществления контроля условий содержания, воспитания, образования усыновлённых (удочерённых) детей, которые будут проживать на территории РФ. В настоящее время согласно Семейному кодексу ДНР порядок передачи детей на усыновление и контроль условий жизни и воспитания детей на территории Республики осуществляется Правительством Донецкой Народной Республики. При этом указанная норма не предусматривает установление соответствующего порядка относительно усыновлённых детей, проживающих на территории РФ, и заключить соответствующий международной договор сегодня не представляется возможным.

Комитет обсудил поступившие замечания, после детальной проработки предложений в проект закона будут внесены соответствующие изменения. Работа над законопроектом с привлечением заинтересованных органов будет продолжена», – рассказала Юлия Крюкова.