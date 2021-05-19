Профильный комитет инициировал внесение изменений в Закон «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ»

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства принял решение инициировать внесение изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ».

Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«В рамках работы Комитета было принято решение зарегистрировать законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ».

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в понятийный аппарат. Им закрепляется, что ВИЧ-инфицированные – это лица, заражённые вирусом иммунодефицита человека, независимо от стадии клинической классификации ВИЧ-инфекции. В связи с этим законопроектом также предлагается некоторые понятия признать утратившими силу, учитывая, что эти понятия тождественны предлагаемому законопроектом понятию «ВИЧ-инфицированные».

Кроме того, законопроектом предлагается нормы, предусматривающие переливание полученной от доноров крови (её компонентов) и использование в медицинской деятельности полученных от доноров органов, тканей и других биологических материалов человека, признать утратившими силу, так как вопрос проверки крови урегулирован Законом Донецкой Народной Республики «О донорстве крови и её компонентов». При этом необходимо отметить, что непосредственно государственный контроль в сфере обращения донорской крови и (или) её компонентов включает в себя обеспечение безопасности донорской крови. Во исполнение норм Закона «О донорстве крови и её компонентов» принят Приказ Министерства здравоохранения ДНР «Об инфекционной безопасности донорской крови и её компонентов», в соответствии с которым обследование взятой донорской крови проводится в лабораториях учреждений переливания крови.

Также законопроектом предлагается по всему тексту Закона наименование республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере здравоохранения, привести в соответствие с Правилами юридико-технического оформления законопроектов.

По итогам работы и анализа предоставленной информации Комитетом принято решение инициировать внесение ряда соответствующих изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ», – сообщил парламентарий.