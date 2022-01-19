Профильный комитет обсудил актуальные вопросы, связанные с бюджетным процессом и страхованием

Во вторник, 18 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, на котором парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статьи 33 и 44¹ Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

В мероприятии приняли участие Представитель Главы ДНР в Народном Совете, представители Министерства финансов, Министерства доходов и сборов, Центрального Республиканского Банка.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«В ходе заседания Комитета мы рассмотрели замечания и предложения заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменений в статьи 33 и 44¹ Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике». Законопроектом предусмотрено приведение в соответствие положений Закона «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» с нормами Закона «О налоговой системе» в части закрепления механизма зачисления в Республиканский бюджет акцизного налога с ввезенной на территорию Республики подакцизной продукции (нефтепродукты, сжиженный газ, а также нефтепродукты, страной происхождения которых являются: 1) Российская Федерация; 2) страны, отличные от Российской Федерации; 3) страна происхождения которых неизвестна). Кроме того, законопроектом предусмотрено совершенствование механизма распределения поступлений в Республиканский бюджет в части изменения базового объёма бюджетных ассигнований дорожного фонда. Принятие законопроекта позволит обеспечить своевременную диверсификацию поступлений в Республиканский бюджет акцизного налога с ввезенной на территорию Донецкой Народной Республики соответствующей подакцизной продукции», – рассказала Марина Жейнова.

Парламентарий отметила, что отдельным вопросом повестки заседания Комитета стало рассмотрение замечаний и предложений заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

«Законопроектом дополняются полномочия органа страхового регулирования и надзора, а именно Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики наделяется полномочиями по утверждению методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. Принятие законопроекта позволит унифицировать единые требования к проведению осмотра страховщиком и независимой экспертизы (оценки) транспортного средства, путем утверждения Центральным Республиканским Банком методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. По итогам рассмотрения замечаний и предложений к представленным законопроектам, Комитетом принято решение приступить к формированию итоговых рабочих версий законопроектов с учетом озвученных предложений», – сказала Марина Жейнова.