Профильный комитет обсудил актуальные вопросы, связанные с уплатой земельного налога

В четверг, 24 июня, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе».

Председатель Комитета Марина Жейнова поделилась итогами заседания с пресс-службой Народного Совета.

«Сегодняшнее заседание было посвящено обсуждению актуальных вопросов, связанных с уплатой земельного налога.

Следует отметить, что в настоящее время некоторые земельные участки невозможно использовать самостоятельно или сдать в аренду по причинам, не зависящим от самих владельцев («серая зона», полигоны, непригодные для ведения сельхозпроизводства почвы и прочее). В связи с этим физические лица – собственники земельных участков, предназначенных для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных долей (паев), которые не переданы в пользование, в том числе на условиях аренды, обязаны уплачивать 1,5 процента от нормативной денежной оценки таких земельных участков (угодий) за один гектар сельскохозяйственных угодий.

Учитывая изложенное, представленным законопроектом предлагается изменить ставку земельного налога для сельскохозяйственных угодий, принадлежащих физическим лицам – собственникам земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных долей (паёв), которые не переданы в пользование, в том числе на условиях аренды, в сторону уменьшения с 1,5 процента до 0,3 процентов от их нормативной денежной оценки за один гектар сельскохозяйственных угодий.

По итогам рассмотрения данного законопроекта Комитет принял решение рекомендовать Народному Совету принять данный законопроект в первом чтении за основу с учётом его доработки ко второму чтению», – поделилась парламентарий.