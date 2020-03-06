Профильный комитет обсудил изменения в налоговое законодательство

В четверг, 5 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению заключений на проект закона «О внесении изменений в статью 71 Закона ДНР “О налоговой системе”».

В мероприятии приняли участие представители Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, а также Министерства доходов и сборов и Центрального республиканского банка.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня мы рассмотрели заключения, поступившие от заинтересованных органов на проект закона «О внесении изменений в статью 71 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”». Он направлен на усовершенствование действующего налогового законодательства в сфере определения валового дохода субъектов хозяйствования.

На данный момент возвратная финансовая помощь, которая не была возвращена в течение 12 месяцев, включается в состав валового дохода плательщика налога на прибыль. Также в валовый доход включается стоимость товаров, работ или услуг, оказанных плательщиком налога на прибыль по хозяйственным договорам, которые не были оплачены в течение 12 месяцев с момента их фактического получения заказчиком. Данным законопроектом предлагается увеличить этот срок до 36 месяцев.

Эта правка направлена на защиту плательщиков налогов на прибыль, которым не были вовремя оплачены оказанные ими услуги, выполненные работы, поставленные товары, а также которым не была возвращена возвратная финансовая помощь», – сказала депутат.

Парламентарий добавила, что по итогам обсуждения Комитетом принято решение подготовить итоговую редакцию законопроекта.