Профильный комитет обсудил изменения в закон о налоговой системе и рассмотрел вопросы в сфере инвестиционной деятельности

Во вторник, 28 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“» и вопросов, касающихся формирования законодательной базы в сфере инвестиционной деятельности.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня мы рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“». Данный законопроект предусматривает введение квартальной отчётности для всех плательщиков налога на прибыль, кроме плательщиков особого режима налогообложения налогом на прибыль и налогом с оборота, с уплатой ежемесячных авансовых платежей.

Также Комитет продолжил обсуждение концепций законопроектов, регулирующих улучшение инвестиционного климата. При разработке таких проектов закона акцентируется внимание на необходимости поддержки как отечественного, так и иностранного инвестора, установления льготного налогообложения для субъектов инвестиционной деятельности. Кроме того, Комитет провёл правовой анализ подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для реализации положений законов, регулирующих осуществление инвестиционной деятельности», – сообщила парламентарий.