Профильный комитет обсудил концепцию проекта закона «О транспортно-экспедиционной деятельности»

Сегодня, 6 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О транспортно-экспедиционной деятельности».

Законопроект определяет порядок оказания услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта и оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей и других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов.

Комитетом было принято решение продолжить работу над законопроектом.