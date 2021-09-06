Профильный комитет обсудил концепцию проекта закона «О транспортно-экспедиционной деятельности»

Комитеты и комиссии

Сегодня, 6 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи. Парламентарии обсудили концепцию проекта закона «О транспортно-экспедиционной деятельности».

Законопроект определяет порядок оказания услуг по организации перевозок грузов любыми видами транспорта и оформлению перевозочных документов, документов для таможенных целей и других документов, необходимых для осуществления перевозок грузов.

Комитетом было принято решение продолжить работу над законопроектом.

Новости по теме

Профильный комитет продолжил работу над проектом закона «Лесной кодекс Донецкой Народной Республики»

Запланирована тренировка системы дистанционного электронного голосования

Адреса избирательных участков в Ростовской области

Адреса инфоцентров Донецкой Народной Республики