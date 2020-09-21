Депутаты обсудили концепцию законопроекта о ведении физическими лицами садоводства и огородничества для собственных нужд

В пятницу, 18 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии начали работу над проектом закона, регулирующем особенности гражданско-правового положения некоммерческих организаций, создаваемых физическими лицами для ведения садоводства и огородничества.

На мероприятии присутствовали представители Министерства юстиции, садовых хозяйств и научного сообщества.

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов поделился подробностями законотворческой инициативы депутатов и подвёл итоги дискуссии.

«При разработке законопроекта о ведении физическими лицами садоводства и огородничества для собственных нужд мы опирались на опыт Российской Федерации. Кроме того, перед нами стоит задача установить нормы, соответствующие Гражданскому кодексу ДНР.

Ранее в адрес Комитета неоднократно поступали обращения представителей некоммерческих организаций, созданных для ведения садоводства и огородничества, которые касались вопросов регистрации граждан в садовых домах. Законопроект призван разрешить данный вопрос, следовательно, социально значим для многих жителей Республики. Проект предусматривает норму, согласно которой садовый дом может быть признан жилым домом, жилой – садовым, в порядке, предусмотренном Правительством Донецкой Народной Республики. Это отправная точка для урегулирования процесса предоставления возможности регистрации места жительства граждан на территории садовых товариществ.

Сегодня мы представили концепцию законопроекта заинтересованным лицам и выслушали их предложения и замечания. В целом она была одобрена, однако доработки требует вопрос распределения полномочий при регистрации вышеуказанных некоммерческих организаций, порядок внесения членских взносов и оплаты коммунальных услуг», – сообщил депутат.

По итогам обсуждения было принято решение продолжить работу над законопроектом с учётом поступивших предложений и зарегистрировать его в Народном Совете.