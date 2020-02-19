Профильный комитет обсудил механизм создания государственной ветеринарной службы

Во вторник, 18 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии совместно с представителями Министерства агропромышленной политики и продовольствия обсудили ряд предложений по формированию государственной ветеринарной службы Донецкой Народной Республики.

Начальник отдела ветеринарного контроля и надзора Министерства агропромышленной политики и продовольствия Виталий Савельев предоставил на рассмотрение Комитета концепцию оптимальной системы государственной ветеринарной службы.

«В состав службы должны входить уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной власти, его территориальные органы, государственные районные и городские ветеринарные учреждения и подведомственные им организации, орган государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на границе и транспорте, государственные ветеринарные учреждения по лабораторной диагностике и исследованиям, а также государственные ветеринарные предприятия», – предложил докладчик.

Со своей стороны Валерий Скороходов отметил, что в соответствии с Законом ДНР «О Правительстве Донецкой Народной Республики» орган исполнительной власти в сфере ветеринарии создается Главой ДНР на основании предложений Председателя Правительства ДНР по структуре такого органа.

«Безусловно, Комитет поддерживает необходимость создания в Республике оптимальных условий для эффективной работы по предупреждению и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней животных, обеспечению ветеринарной безопасности сырья и продукции животного происхождения, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, а также охраны территории Донецкой Народной Республики от заноса заразных болезней животных из других государств.

Но без официальной позиции Министерства агропромышленной политики и продовольствия по составляющим системы государственной ветеринарной службы работа парламентариев над разработкой соответствующего проекта закона невозможна.

Однако Комитет продолжит обсуждение данного вопроса в рамках взаимодействия с Министерства агропромышленной политики и продовольствия до полного его разрешения», – подчеркнул парламентарий.