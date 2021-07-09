Профильный комитет обсудил положения проекта кодекса об административных правонарушениях, касающиеся нарушений в сфере валютного законодательства

В пятницу, 9 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению положений статьи проекта кодекса об административных правонарушениях, устанавливающей ответственность за нарушения валютного законодательства Донецкой Народной Республики и актов органов валютного регулирования.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина, а также представители Центрального Республиканского Банка и Министерства доходов и сборов.

Председатель Комитета Марина Жейнова поделилась итогами заседания с пресс-службой Народного Совета.

«Сегодняшнее заседание было посвящено обсуждению замечаний и предложений, поступивших от заинтересованных органов на редакцию статьи 15.36 проекта кодекса об административных правонарушениях, регулирующей нарушение валютного законодательства Донецкой Народной Республики и актов органов валютного регулирования. В частности, положения данной статьи касаются особенностей нарушений, связанных с как с осуществлением валютных операций по внешнеторговым договорам (контрактам), так и с порядком представления форм учёта и отчётности по валютным операциям, а также установленных санкций за такие правонарушения. Также было отмечено, что поскольку основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим осуществление валютных операций, является Закон «О валютном регулировании и валютном контроле», который в настоящее время находится на стадии разработки, принято решение закрепить в законопроекте отлагательный механизм в части вступления в силу указанной статьи, до вступления в силу специального закона, регулирующего данную сферу, с установлением альтернативного порядка привлечения к ответственности и санкций за такие нарушения», – рассказала Марина Жейнова.