Профильный комитет обсудил поправки в действующее гражданское законодательство

В четверг, 13 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению изменений в действующее законодательство Республики.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Правительства, Верховного Суда, Министерства внутренних дел, Министерства доходов и сборов, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Центрального Республиканского Банка.

О законодательных инициативах, рассмотренных на заседании, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Андрей Баевский.

«Мы продолжили работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей».

Так, действующей редакцией Закона не предусмотрена возможность исключения из Единого государственного реестра физического лица – предпринимателя по решению регистрирующего органа. В целях устранения данного пробела в законодательстве разработан указанный проект закона. Его принятие позволит регистрирующему органу принимать решение о предстоящем исключении недействующего физического лица – предпринимателя из Единого государственного реестра при соблюдении следующих условий:

– истекло пятнадцать месяцев с даты окончания действия патента или физическое лицо – предприниматель в течение последних пятнадцати месяцев не представлял документы отчетности, сведения о расчетах, предусмотренные законодательством Донецкой Народной Республики о налогообложении;

– физическое лицо – предприниматель имеет налоговую задолженность в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики о налогообложении», – рассказал депутат.

Андрей Баевский добавил, что на заседании также рассматривались положения ряда других законопроектов, в частности «О внесении изменения в статью 377 Гражданского процессуального кодекса Донецкой Народной Республики». По итогам его обсуждения Комитетом принято решение рекомендовать Народному Совету принять проект закона в первом чтении.

«Цель законопроекта – создание надлежащих условий для качественного и эффективного отправления правосудия, а также гармонизация действующих норм с законодательством Российской Федерации.

Анализ положений Гражданско-процессуального кодекса ДНР выявил проблему, связанную с невозможностью приостановления срока рассмотрения надзорных жалобы, протеста для отмены определения судьи Верховного Суда об отказе в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда ДНР. Проектом закона данная правовая коллизия устраняется путём отражения в ГПК Республики положений, аналогичных нормам российского законодательства», – резюмировал председатель Комитета.