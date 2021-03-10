Профильный комитет обсудил проблемные вопросы в сфере пчеловодства

Сегодня, 10 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии обсудили проблемные вопросы пчеловодства в Республике.

В мероприятии приняли участие представители Министерства агропромышленной политики и продовольствия, а также пчеловоды.

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов рассказал пресс-службе Народного Совета о проблемных вопросах данной отрасли.

«Пчеловодство – один из древнейших промыслов человека. К продуктам пчеловодства относятся мёд, воск, маточное молочко, перга, прополис и т.д. Но основная польза от пчеловодства для нашей Республики – использование пчёл для опыления и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Принято считать, что доход от пчёл как опылителей сельскохозяйственных культур в разы выше дохода, получаемого от них мёдом и воском. Наукой и практикой установлено, что для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур необходимо обеспечить перекрёстное опыление наряду с выполнением правил агротехники. Комплекс данных мероприятий приведёт к увеличению урожайности культур сельского хозяйства и послужит гарантом обеспечения продовольственной безопасности нашего государства.

Сегодня мы определили проблемные вопросы, с которыми столкнулись пчеловоды Республики. Так, например, неблагоприятные погодные условия и иные внешние факторы привели к тому, что значительная часть пчелиных семей не смогла перезимовать. Перед пчеловодами Республики встал вопрос воспроизводства популяции, который можно разрешить путем импорта пчелопакетов. В связи с чем предстоит серьёзная работа по урегулированию необходимого правового механизма», – сообщил парламентарий.

В заключение Юрий Леонов добавил, что в ходе обсуждения была определена основная проблематика и учтены все предложения по выходу из сложившейся ситуации. Комитет принял решение подготовить законопроект, который будет направлен на создание условий и содействие развитию пчеловодства в Донецкой Народной Республике.