Профильный комитет обсудил разграничение полномочий органов исполнительной власти, регулирующих донорство крови

В четверг, 13 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, на котором парламентарии продолжили работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О донорстве крови и её компонентов”».

В мероприятии приняли участие представители Правительства, Министерства здравоохранения и Республиканского центра крови Министерства здравоохранения.

Председатель Комитета Александр Серёженко прокомментировал пресс-службе Народного Совета итоги заседания.

«Работая над изменениями в действующий Закон ДНР«О донорстве крови и её компонентов», мы отметили отсутствие единообразия в именовании органа исполнительной власти в сфере здравоохранения. Было принято решение привести его к единообразию по тексту Закона.

При этом возникла необходимость уточнить полномочия Правительства и Министерства здравоохранения в сфере донорства крови и её компонентов», − сообщил парламентарий.

Обсудив предложенные уточнения с заинтересованными лицами, Комитет принял решение продолжить работу над законопроектом с учётом замечаний.