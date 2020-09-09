Профильный комитет обсудил реализацию государственной молодёжной политики

В среду, 9 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, в котором приняли участие председатель Комитета Московской областной думы по делам молодёжи и спорта Российской Федерации Олег Жолобов, представители Министерства молодёжи, спорта и туризма и Молодёжного парламента.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владимир Чекун рассказал, что участники обсудили реализацию государственной молодёжной политики и процесс гармонизации законодательства в сфере физической культуры и спорта с законодательством Российской Федерации.

«В компетенцию Комитета входит подготовка проектов законов по вопросам правового регулирования в сфере молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма, разработка концепции и создания оптимальных условий развития отраслей по направлениям деятельности, поддержки и развития новых форм деятельности в сфере молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма, внешних межрегиональных и международных связей в соответствии с профилем деятельности.

Также Комитет активно оказывает содействие в организации для детей и молодёжи Республики оздоровительных поездок, а также поездок для участия в мероприятиях, в том числе спортивных, проводимых в Российской Федерации, Республике Абхазии, Республике Южная Осетия», – рассказал приглашённым гостям парламентарий.

С докладом на заседании выступил член Комитета Кирилл Макаров.

«Проблема формирования молодёжной политики стала особенно актуальной в настоящее время, в период глобальных изменений на фоне строения молодой Республики, вследствие чего необходимо выработать новые приоритеты, определить основные направления, цели и задачи молодёжной политики, которая соответствовала бы новым социально-экономическим и политическим условиям в Донецкой Народной Республике. Комитет ведёт работу над проектом закона «Об основах государственной молодёжной политики». Предпосылки его создания требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах жизни молодёжи на фоне ухудшения здоровья, роста социальной апатии, безработицы, роста нетерпимости и асоциальных норм поведения.

Вместе с тем молодёжь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным явлениям», – доложил депутат.