Профильный комитет обсудил реализацию в Республике законодательных норм в сфере образования, науки и культуры

Сегодня, 29 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, на котором парламентарии проанализировали состояние подзаконной нормативной правовой базы в сфере образования, необходимой для реализации норм закона, регулирующего соответствующую сферу жизни ДНР.

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки.

Председатель Комитета Наталья Волкова прокомментировала пресс-службе Народного Совета результаты заседания.

«Сегодня мы встретились с представителями профильного министерства для совместного анализа реализации норм Закона ДНР «Об образовании». По результатам рассмотрения были выделены подзаконные нормативные правовые акты, требующие разработки и принятия, а также те, которые в настоящее время уже разработаны и находятся на финальной стадии. Кроме того, было принято решение о необходимости разработки изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании», которые касаются полномочий Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки», – сообщила парламентарий.

Наталья Волкова добавила, что парламентарии также обсудили вопросы законодательного регулирования трансграничного сотрудничества Донецкой Народной Республики и Российской Федерации в сфере образования и науки.

«Стоит отметить, что Донецкая Народная Республика активно сотрудничает с Российской Федерацией в сфере образования. Речь идёт и о получении образовательными организациями высшего профессионального образования Республики российской государственной аккредитации, и об успешном сотрудничестве с вузами-партнерами, проведении совместных научно-практических конференций и других научных и образовательных мероприятий, в которых принимают участие школьники и студенты, педагоги и учёные двух государств.

С 1 сентября 2020 года общеобразовательные организации Республики перешли на российские образовательные стандарты, что подразумевает перестройку всей системы образования.

Кроме того, в рамках продолжения стратегического курса по интеграции в российское научное и образовательное пространство нескольким образовательным организациям высшего профессионального образования удалось получить российскую государственную аккредитацию. По итогам, в 2020 году было выдано более двух тысяч российских дипломов.

В 2021 году ещё две образовательные организации высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики включились в процесс интеграции в образовательное пространство Российской Федерации. Донецкий национальный технический университет и Горловский институт иностранных языков.

Со своей стороны, Комитет опирается в своей работе на законотворческий опыт Российской Федерации, и в дальнейшем мы совместно с Министерством образования и науки планируем продолжать работу по введению в законодательное поле ДНР российских норм», – подчеркнула депутат.