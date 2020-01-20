Профильный комитет обсудил ряд изменении в УК и УПК ДНР

В пятницу, 17 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое рассмотрению заключений на законопроект «О внесении изменений в внесению изменений в Уголовный кодекс ДНР и в Уголовно-процессуальный кодекс ДНР».

На мероприятии присутствовали представители Правительства, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности и Верховного Суда.

Об итогах заседания пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Елена Шишкина.

«Сегодня мы обсудили ряд предложений от профильных министерств и ведомств к законопроекту «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики и в Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики». Им предлагается дополнить действующий Уголовный кодекс статьями о контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий, а также о несообщении, иначе говоря о недонесении о преступлении. В связи с чем мы обсудили, на какой орган государственной власти будет возлагаться предварительное следствие по вышеуказанному вопросу.

Кроме того, готовятся изменения в нормы, регулирующие незаконный оборот и использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Также предлагаем внести изменения в статьи «Условное осуждение», «Содействие террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и другие. Часть этих правок носят юридико-технический характер, а часть направлены на приведение Уголовного кодекса в соответствие с законодательством ДНР», – сообщила парламентарий.

Елена Шишкина добавила, что поступившие замечания и предложения к законопроекту будут учтены в дальнейшей работе Комитета над ним.