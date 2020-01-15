Профильный комитет обсудил внесение изменений в закон о государственной тайне и бюджетное законодательство

Во вторник, 14 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики “О государственной тайне” и статью 138 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике“». Также были рассмотрены поступившие в адрес Комитета обращения граждан.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Министерства доходов и сборов и Центрального республиканского банка ДНР.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня мы рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики “О государственной тайне” и статью 138 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», разработанный депутатом Народного Совета Владимиром Бидёвкой.

Законопроект направлен на совершенствование действующего законодательства для реализации принципов прозрачности бюджетного процесса и повышения эффективности использования бюджетных средств.

С учётом замечаний и предложений заинтересованных органов к проекту закона, Комитетом принято решение поддержать указанный проект закона», – сообщила Марина Жейнова.

Парламентарий добавила, что на заседании также были рассмотрены поступившие в адрес Комитета обращения, одно из которых касалось внесения изменений в Закон ДНР «О налоговой системе» в части оказания услуг такси субъектами хозяйствования, находящимися на патентной системе налогообложения. По итогам обсуждений принято решение о необходимости внесения изменений в профильный закон.