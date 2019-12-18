Профильный комитет обсудил внесение изменений в закон об образовании

Во вторник, 17 декабря, состоялось заседание Комитета по образованию, науке и культуре, на котором парламентарии рассмотрели законопроект об использовании государственного языка в образовательной деятельности, предложенный Главой ДНР Денисом Пушилиным.

Председатель Комитета Наталья Волкова подвела итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Ранее Денис Пушилин выступил с предложением внести изменения в статью 10 Конституции ДНР, определив статус русского языка как единственного государственного. Кроме того, были анонсированы изменения в Закон ДНР «Об образовании», касающиеся определения языка образования. Это обусловлено интенсивной интеграцией Донецкой Народной Республики с Российской Федерацией.

Сегодня мы рассмотрели законопроект, внесённый руководителем нашего государства, а также заключения ряда ведомств на него. Отмечу положительный отклик на предложенные изменения.

Им предусматривается, что образовательная деятельность в образовательных организациях будет осуществляться на государственном языке ДНР. При этом сохраняется возможность получения гражданами Донецкой Народной Республики дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке на основании пожеланий родителей или законных представителей несовершеннолетних учащихся», – сообщила парламентарий.