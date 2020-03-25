Профильный комитет обсудил вопросы надзора в сфере земельных отношений

Во вторник, 24 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, посвящённое обсуждению проекта Земельного кодекса.

В мероприятии приняли участие представители Правительства, Министерства аграрной промышленности и продовольствия, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда и Государственного комитета по земельным ресурсам.

Председатель Комитета Валерий Скороходов сообщил в комментарии пресс-службе Народного Совета, что участники заседания обсудили ряд предложений Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

«Сегодня мы обсудили несколько вопросов в сфере земельных отношений, которые будут установлены Земельным кодексом: полномочия органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений.

Так, речь шла о государственном земельном надзоре. Был определён круг компетентных органов, которые будут осуществлять надзорные функции. В частности, к надзорным функциям относятся плановые и внеплановые проверки соблюдения требований законодательства Республики, направление запросов и безвозмездное получение в письменной форме от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, физических лиц–предпринимателей, физических лиц информации и документов, необходимых для проведения проверок, а также выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений земельного законодательства. Кроме того, государственный земельный надзор будет контролировать исполнение указанных предписаний в установленные сроки», – сказал парламентарий.

Валерий Скороходов добавил, что участники заседания обсудили расширение понятийного аппарата проекта кодекса.