Профильный комитет обсудил вопросы обеспечения прав детей на отдых и оздоровление

Во вторник, 22 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии продолжили работу над законопроектом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Донецкой Народной Республике».

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки, Министерства молодёжи, спорта и туризма, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной политики и Администрации Главы Донецкой Народной Республики.

Председатель Комитета Юлия Крюкова подвела итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Сегодня мы продолжили работу с профильными министерствами над законопроектом, гарантирующем основные права ребёнка в Республике. Прежде всего мы остановились на вопросах обеспечения прав детей на отдых и их оздоровление. Отмечу, что мы предлагаем включить в законопроект исключительно нормы, регламентирующие отдых детей на территории ДНР.

Также мы проанализировали законодательный опыт Республики Крым в данной сфере, отметив актуальность утверждения перечня туристических маршрутов, типов организаций отдыха и оздоровления, требования к таким организациям, правах и обязанностях сторон, вступающих в такие отношения.

Кроме того, мы остановились на вопросах распределения полномочий республиканских органов исполнительной власти, обеспечивающих и контролирующих организацию отдыха и оздоровления детей. В том числе в составе межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления, которая создаётся решением Правительства ДНР», – сообщила парламентарий.

Юлия Крюкова добавила, что представители Министерства образования и науки, а также Министерства молодёжи, спорта и туризма отметили необходимость дополнения законопроекта нормой, предусматривающей организацию отдыха и оздоровления детей за пределами территории ДНР. Также представители Министерства здравоохранения предложили ряд вопросов организации отдыха детей урегулировать в законопроекте о приоритете охраны здоровья детей.

По итогам обсуждения участники приняли к сведению предложения и замечания профильных министерств и решили продолжить работу над законопроектом.