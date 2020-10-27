Профильный комитет обсудил вопросы присвоения статуса ведущего музея Донецкой Народной Республики

Сегодня, 27 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, на котором парламентарии утвердили итоговую редакцию законопроекта «О внесении изменения в статью 6 Закона Донецкой Народной Республики “О музеях и музейном деле”».

Председатель Комитета Наталья Волкова рассказала пресс-службе Народного Совета о сути предложенных изменений.

«Действующий Закон ДНР «О музеях и музейном деле» предусматривает, что музеям, находящимся в государственной или муниципальной форме собственности с музейными коллекциями общегосударственного значения, которые получили международное признание и являются ведущими культурно-образовательными, научно-исследовательскими и научно-методическими учреждениями в соответствующих профильных группах музейной сети Республики, республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере культуры, может быть присвоен статус ведущих республиканских музеев ДНР.

Но при этом не определён правотворческий орган, который будет принимать порядок присвоения статуса ведущего музея ДНР. Проект закона наделяет Правительство ДНР соответствующими полномочиями.

Кроме того, законопроект наделяет Правительство правом устанавливать работникам музеев, находящихся в государственной или муниципальной форме собственности, имеющих статус ведущего музея Донецкой Народной Республики, дополнительный коэффициент повышения должностных окладов. Добавлю, что дополнительный коэффициент повышения должностного оклада работников будет устанавливаться для каждого музея отдельно», − сообщила парламентарий.