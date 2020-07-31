Профильный комитет обсудил вопросы совершенствования норм налогового законодательства, регламентирующих состав валовых расходов

В четверг, 30 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“». В мероприятии приняли участие представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Министерства доходов и сборов и Центрального республиканского банка ДНР.

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвела председатель Комитета Марина Жейнова.

«Пунктами 72.6 и 72.7 статьи 72 Закона «О налоговой системе» предусмотрено, что расходы на обучение работников, связанные с профессиональной подготовкой, обучением, переподготовкой или повышением квалификации лиц, которые находятся в трудовых отношениях с плательщиком налогов, а также расходы на охрану труда и технику безопасности включаются в состав валовых расходов отчётного периода в размере:

− 100% от понесённых расходов – угледобывающими предприятиями всех форм собственности, предприятиями металлургической промышленности, осуществляющими производство металлопродукции, всех форм собственности при условии, что штатная численность таких предприятий составляет не менее 500 человек;

− 50% – иными субъектами хозяйствования.

На основании обращений субъектов хозяйствования Комитет принял решение данным проектом закона признать утратившими силу пункты 72.6 и 72.7 статьи 72 Закона. То есть все субъекты хозяйствования, независимо от формы собственности и вида деятельности, после принятия закона смогут формировать валовые расходы в размере 100% по указанным выше расходам.

Кроме того, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Комитет рассмотрел целесообразность дополнения подпункта 72.2.20 пункта 72.2 статьи 72 Закона положениями, предусматривающими включение в состав валовых расходов субъектов хозяйствования расходов на дезинфекцию помещений и другие средства индивидуальной и коллективной защиты, для выполнения санитарно-эпидемиологических требований органов государственной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц» − сообщила парламентарий.

Подводя итоги, Марина Жейнова отметила, что Комитет принял решение рекомендовать Народному Совету Донецкой Народной Республики принять законопроект в первом чтении за основу с учётом его доработки ко второму чтению.