Профильный комитет обсудил возможность предоставления судьям права на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет

В пятницу, 17 июля, состоялось заседание Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии обсудили законотворческую инициативу Верховного Суда по внесению изменений в Закон ДНР «О статусе судей».

Председатель Комитета Максим Кныш подвёл итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Рабочая группа Верховного Суда разработала предложения по внесению изменений в 28 статью действующего Закона о статусе судей. Так, предлагается обеспечить судьям право на получение ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска с учётом стажа работы в области юриспруденции.

Предложенные нормы – общеприняты в мировой практике. В том числе действуют и в Российской Федерации. Также они предусмотрены и законодательством ДНР, однако на данный момент имеют отлагательный характер и вступят в силу после принятия закона о республиканском бюджете Донецкой Народной Республики.

Для того, чтобы уже сегодня судьи были обеспечены правом на заслуженный отдых, по примеру государственных служащих, разработан данный законопроект. По окончании обсуждения члены Комитета поддержали предложение Верховного Суда. Законопроект будет направлен в Народный Совет на рассмотрение», – заключил парламентарий.