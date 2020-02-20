Профильный комитет обсудил замечания и предложения к проекту закона о лизинге

В четверг, 20 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению заключений заинтересованных органов на проект закона «О финансовой аренде (лизинге)».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Министерства доходов и сборов, Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Центрального республиканского банка ДНР.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня мы рассмотрели заключения заинтересованных органов на проект закона «О финансовой аренде (лизинге)», касающиеся как субъектного состава лизинговых правоотношений, так и особенностей заключения договора финансовой аренды, лизинговых платежей, мер государственной поддержки лизинговой деятельности, обеспечения прав лизингодателя.

Учитывая интенсификацию процессов, направленных на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, Комитет предложил расширить перечень субъектов лизинговых правоотношений. В частности, лизингодателем, лизингополучателем, продавцом могут выступать как юридические лица, так и физические лица – предприниматели и физические лица, что позволит быть субъектами лизинга таким категориям лиц, как физические лица, осуществляющие ведение личного крестьянского хозяйства, независимую профессиональную деятельность и другие.

Кроме того, была рассмотрена возможность предоставить лизингополучателю право осуществлять расчёты по лизинговым платежам не только в денежной форме, но и в натуральной, установив данное условие в договоре лизинга.

Помимо этого, Комитетом были рассмотрены меры государственной поддержки лизинговой деятельности. В частности, было предложено распространить указанные меры государственной поддержки, касающиеся права осуществлять лизинговые платежи поставками продукции на условиях, предусмотренных договорами лизинга, не только на лизингополучателей, ведущих переработку или заготовку сельскохозяйственной продукции, но и на лизингополучателей, которые осуществляют производство сельскохозяйственной продукции. Однако данное правило не будет распространяться на лизингополучателей, являющихся государственными или муниципальными учреждениями.

Учитывая, что принятый Народным Советом Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики является основным нормативным правовым актом, необходимым для реализации положений законопроекта, поскольку основные положения о финансовой аренде регламентируются предписаниями данного кодифицированного нормативного правового акта, Комитетом была рассмотрена целесообразность синхронизации вступления в силу законопроекта с датой вступления в силу Гражданского кодекса, а именно с 1 июля 2020 года», − сообщила Марина Жейнова.

Парламентарий добавила, что по итогам обсуждений Комитетом принято решение поддержать законопроект и начать формирование его итоговой редакции с учётом поступивших замечаний и предложений.