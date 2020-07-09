Профильный комитет обсудил замечания и предложения к проекту закона об организации страхового дела в ДНР

В четверг, 9 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению заключений заинтересованных органов на проект закона «Об организации страхового дела в Донецкой Народной Республике».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Правительства Донецкой Народной Республики, Министерства доходов и сборов, Министерства финансов, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Центрального республиканского банка ДНР.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня мы завершили обсуждение проекта закона «Об организации страхового дела в Донецкой Народной Республике». Учитывая интенсификационные процессы в рамках гармонизации законодательства Республики с законодательством Российской Федерации, Комитет решил расширить перечень объектов, видов и форм страхования, участников отношений в сфере страхового дела, общие законодательные требования к договору страхования, обеспечению финансовой устойчивости страховщиков, государственному надзору за страховой деятельностью, управлению страховыми организациями, порядку регистрации и лицензирования субъектов страховой деятельности.

По итогам обсуждения законопроекта предлагается установить определённые полномочия при формировании требований к правилам страхования, где орган страхового регулирования и надзора наделён правом определить в своих нормативных актах минимальные требования к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования.

Учитывая, что Народный Совет принял Закон ДНР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а также Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики, который вступил в силу с 1 июля 2020 года и является основным нормативным правовым актом, необходимым для реализации положений законопроекта, Комитет отметил необходимость урегулирования отдельных правовых норм и терминов, указанных в законопроекте, во избежание возникновения юридических коллизий», – сообщила парламентарий.