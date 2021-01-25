Профильный комитет ответил на вопросы о правоприменении норм законодательства Республики в сфере бухгалтерского учёта

В понедельник, 25 января, Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике представил разъяснения по правоприменению Закона ДНР «О бухгалтерском учёте» на общественных слушаниях, прошедших по инициативе Общественной палаты ДНР.



В мероприятии приняли участие представители Правительства, министерств Республики, а также практикующие бухгалтера.

Заместитель председателя Общественной палаты Екатерина Мартьянова отметила важность темы обсуждения для всех экономических субъектов.

«Тема сегодняшнего мероприятия затрагивает субъектов всех отраслей экономики. Отмечу, что работа по разъяснению новых норм Закона позволит быстрее адаптироваться с его нормами всеми заинтересованными лицами», – сказала она в начале заседания.

Об основных положениях Закона рассказала его разработчик – заместитель председателя Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Ирина Дианова.

«Новая редакция Закона ДНР «О бухгалтерском учете» разработана для устранения устаревших норм, положений и пробелов Закона ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», который по сути был основан на украинских законодательных нормах. Закон был принят 18 декабря 2020 года и вступил в силу 1 января 2021 года. Основой для разработки нового закона стал законодательный опыт Российской Федерации.

Закон значительно меняет подход к регулированию бухгалтерского учёта в Донецкой Народной Республике. Закон содержит общие нормы, определяющие его цели и сферу действия. Также Законом установлены единые требования к бухгалтерскому учёту, а также система регулирования бухгалтерского учета, вводится порядок подготовки стандартов бухгалтерского учёта государственных финансов. Изменён состав документов, регулирующих бухгалтерский учёт.

Вместе с тем в Законе конкретизированы правовые нормы, регулирующие вопросы финансовой отчетности при реорганизации и ликвидации юридических лиц, использования учёта электронных документов при бухучёте, осуществления внутреннего контроля в экономических субъектах», – сообщила парламентарий.

Со своей стороны председатель профильного комитета Марина Жейнова ответила на вопросы участников слушаний.

«Сегодня мы обсудили такие темы как определение способов ведения бухгалтерского учета при формировании учетной политики предприятия; учет гуманитарной помощи, полученной в виде товаров, работ и услуг от юридических лиц; изменения в план счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и другие. Кроме того, отдельные вопросы были приняты в работу профильного комитета для дальнейшего анализа и проработки», – рассказала депутат.